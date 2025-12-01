Podcast Cucciari non ha dubbi: "Napoli, Inter e Milan sono superiori a tutti"

L'allenatore Alessandro Cucciari è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni.

Milan e Napoli al comando:

"Ci sono Inter, Milan e Napoli superiori a tutti, il tempo sta passando e si sta sistemando questa situazione, i valori stanno uscendo fuori. Sono ancora tutte lì, ma c'è anche il Como, anche se non dà fastidio per lo Scudetto. Mi piacerebbe, ma è molto difficile. Credo che alla fine gli organici importanti se la giocheranno. Roma, Juve e le altre lotteranno per un posto Champions".

Milan, l'ex tecnico dice che già a 14 anni faceva il 9. Questa potrebbe essere una soluzione definitiva?

"Occasionalmente i grandi giocatori si adattano ad altri ruoli. Per me è un fuoriclasse inesploso per suoi difetti, l'ho visto devastante da esterno e per me li dà il meglio di sè".