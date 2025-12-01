Damascelli su Napoli e Milan: "Se le capoliste offrono questo calcio c'è poco da divertirsi"

Il giornalista Tony Damascelli, sulle pagine de Il Giornal,e si è espresso in modo critico sulla Serie A e in particolare sulle squadre in testa: "Se questo è il calcio offerto da chi guida la classifica c'è poco da divertirsi e invece rassegnarsi a una mediocrità per nulla aurea. La Roma subisce la quarta sconfitta e perde il primo posto.

Poi le direzioni di gara aggiungono veleno. Da arbitro ad arbitrio è un attimo, sul problema è inutile stupirsi e protestare. Sarà sempre così, anzi si potrà peggiorare, la casta non accetta critiche, si rinchiude e si protegge, temendo di perdere potere, in tutti i campionati europei il problema è lo stesso ma si tratta di urla nel deserto, avvertimenti inascoltati. È seria davvero la situazione della Fiorentina, mai una vittoria in 13 partite, penultima in classifica, contestata dai tifosi, con il Franchi, uno stadio cantiere, una proprietà con fastidiose voci di vendita, non si vede una soluzione immediata. Lo stesso discorso, meno clamoroso, riguarda il Torino di Cairo che prende schiaffi dovunque e ha la peggiore difesa della Serie A".