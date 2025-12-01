Candela: "Il Napoli la più forte insieme all'Inter. Ma anche il grande Conte ha i suoi difetti"

L'ex calciatore giallorosso Vincent Candela ha parlato ai microfoni di SportMediaset durante le finali dell'EA7 World Legends Padel Tour. Queste le sue dichiarazioni in merito alla sconfitta della Roma per mano del Napoli: "È una sconfitta contro la squadra che sulla carta è la più forte in A insieme all'Inter. Fino ad adesso ci sono stati un po' di ko, ma siamo li a lottare e va benissimo il lavoro che stanno facendo il mister, la società e i giocatori. Due o tre giocatori a gennaio farebbero bene, più siamo e meglio è, ma non è drammatico se si perde contro squadre più forti".

Manca un attaccante?

"Beh, lo dicono anche i numeri. Purtroppo c'è una mancanza di centravanti, Dovbyk e Ferguson hanno fatto pochi gol, ma stiamo facendo già un ottimo lavoro. Sarebbe stato meraviglioso vincere, ma va bene così. Sul mercato dobbiamo fare qualcosa sicuramente".

Cosa sta succedendo a Cristante?

"Dopo 5-6 anni ci può stare una brutta partita. L'ho difeso quando nessuno lo vedeva, ma è fantastico, può giocare ovunque, è sempre a disposizione della squadra. Non è la sua più grande prestazione, ma ci sta. Tutta la vita con lui".

Il Napoli è la favorita per lo Scudetto?

"Anche il grande Antonio ha i suoi difetti e ha subito qualche sconfitta, il successo di ieri gli dà fiducia, ma non ci sono dubbi che siano dei pretendenti per il titolo".