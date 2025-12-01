Sabatini: "Conte semina tempesta, ma come allenatore non può essere mai attaccato"

Il dirigente Walter Sabatini, nel suo editoriale su Cronache di Spogliatoio, ha parlato di Antonio Conte: "Con Neres e Lang, Antonio Conte ha fatto una grande cosa. In un colpo solo ha cambiato il Napoli e rimesso in gioco due calciatori che sembravano rappresentare un investimento sbagliato. Ora ha una squadra ardita, coraggiosa, spigliata, euforica, quando prima c’era solo McTominay a risolvere le situazioni. Come allenatore, Conte non può essere mai attaccato: se ha una rosa da 10, ti porta a casa 12.

Ma credo sia insofferente: sotto sotto c’è un rapporto difficile con De Laurentiis, credo sia solo formalmente positivo. Il linguaggio di Conte è molto diffuso tra gli allenatori: si tende a prendere le distanze e contestare tutto. Io su questo ho una tesi contadina più che filosofica: per me è quasi un virus, un bacillo di sentimenti nervosi che butta fuori e diventa irresistibile per Conte. È un atteggiamento antistorico, perché non esistono club forti, i fatturati non sono mai adatti a coprire le spese. Dovrebbero essere solidali al loro stress. Conte semina tempesta.

Il Napoli con la Roma ha fatto un primo tempo splendido, con una percezione di dominio totale. La Roma invece ha fatto meglio nel secondo. Credo che Gasperini non abbia ancora capito El Aynaoui: con lui c'è più cucitura, più continuità nel possesso palla. La Roma è poco considerata, ma è forte. Non capisco la sostituzione di Ferguson: lo sta ammazzando. Le sostituzioni all'intervallo sono pesanti. A quel punto era più condivisibile far giocare Baldanzi falso nueve, era coerente con la partita precedente".