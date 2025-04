Lo juventino Chirico: "Conte-Juve, ADL non si oppone: ha già il sostituto"

Il noto giornalista di fede juventina, Marcello Chirico di Netweek Sport Tv, ha parlato del futuro di Antonio Conte a Giochiamo d'Anticipo su Televomero e oltre a ribadire dell'interesse concreto del club bianconero ha anche fatto il nome del possibile successore di Conte a Napoli.

"Conte sa dell'interesse della Juve, ci sono intermediari che lavorano in questo momento. Gli hanno fatto presente che c'è questa possibilità e lui ha già dato l'ok e vi dico di più. Conte pur di tornare alla Juventus è disposto a dimezzarsi lo stipendio attuale. Questa è una delle condizioni per rientrare. Dei soldi a Conte non gliene frega niente, vuole tornare alla Juve anche per 3-4 milioni all'anno. Da voi, però, viene Allegri. E De Laurentiis non farà pressione su nessuno per soldi o per impedire l'arrivo di Conte alla Juve. Lo lascerà andare tranquillo perché tanto ha già avuto un ok, non totale, di Allegri. E ne sarebbe anche soddisfatto perché aveva pensato ad Allegri già in passato".