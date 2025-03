Lo juventino Greggio: "Progetto fallito, acquistati bidoni interi e mezze tacche"

Sui propri canali social, Ezio Greggio ha fatto il punto sulla stagione della Juventus dopo il clamoroso ko di ieri sera: "THE END! Il progetto della Juventus è fallito. Finito ormai anche l’ultimo, salvo miracoli. E ora che aspettiamo? A qualcuno è stato lasciato mangiare il panettone ma ora con lui alla guida ci siamo mangiati tutti gli obiettivi.

Se alleni una squadra e dici ai tuoi giocatori di vergognarsi tirandoti fuori, come puoi pensare che quella squadra poi ti segua, ti creda e abbia fiducia in te? Io credo che la vergogna e le colpe tu le debba condividere, perché se fai giocare calciatori fuori ruolo, se insisti a mettere in campo “nuovi acquisti - mezze tacche o bidoni interi” o giocatori irriconoscibili ( ogni riferimento a Koopmeiners è puramente voluto) e non azzecchi mai ne formazioni ne cambi, la colpa è anche tua.

Sono anni che la Juve fatica: crisi dirigenziale, errori nelle relazioni internazionali, campagne acquisti onerose e totalmente sbagliate, bilanci catastrofici, assenza di leader e fuoriclasse. Il nostro motto è “fino alla fine”: la fine è arrivata! Per finire questa stagione almeno con un po’ di dignità e non affondare, serve una scossa nel manico. Magari un allenatore che conosca la società e sia amato dai tifosi, come ha fatto la Roma con Ranieri. Un Mister che sia legato al nostro passato e non a quello di un’altra squadra e non ci faccia passare dal disastro al naufragio".