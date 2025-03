Lo juventino Moncalvo: "Rimpiango Allegri, Motta non ha le caratteristiche per allenare la Juve"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto lo scrittore Gigi Moncalvo: "Questa Europa non è l’Europa che vogliamo e che desideriamo così come questa Juventus non è la Juventus che desidero.

C’è stato un omicidio di una vecchia signora di Torino e i ci sono due responsabili. Voglio ricordare la scena in cui Massimiliano Allegri urlava verso Cristiano Giuntoli. Quell’episodio è stato un passaggio fondamentale per farci capire che Cristiano Giuntoli aveva accoltellato Massimiliano Allegri per prendere Thiago Motta. Tutti cercano chi ha voluto Thiago Motta alla Juventus. Giuntoli esprime sempre parole di solidarietà nei confronti di Motta poiché sa che se affonda Thiago Motta deve affondare anche lui. Giuntoli può operare bene poiché ha delle sue qualità. Ci devono essere, però, due condizioni: un allenatore con personalità e carattere che lo argina e una società come quella di De Laurentiis che costituisce un imbuto attraverso cui deve passare. Alla Juventus manca l’uno e manca l’altro.

Adesso Exor venderebbe la Juventus al minimo necessario. I dirigenti di Exor hanno già inserito una cosa che potrebbe scongiurare degli eventuali acquirenti, cioè scorporare la Continassa. La parte edilizia è la cosa più importante in una società di calcio.

I numeri di Thiago Motta vengono tirati fuori all’improvviso poiché quindici giorni fa si parlava di scudetto. Ci sono persone che non ragionano da tempo, io continuo a dire che Motta non ha le caratteristiche per guidare una grande squadra. I tre giocatori che gli potevano dare una mano nello spogliatoio che sono Szczesny, Rabiot e Danilo, li ha fatti fuori. Lui non vuole una personalità che gli dia una mano, lui se la prende con Gatti che è l’unico a dare una mano. Vi rendete conto che misteri di comunicazione c’è in quella società?

Milik che fine ha fatto? Lui doveva rientrare ,poi venne preso Kolo Muani. Chissà se è ancora vivo il polacco. McKennie come mai all’improvviso è tornato a giocare? Fagioli è un buonissimo giocatore anche se non è Modric. Potevamo riprendere Morata, rimpiango Mandzukic e sono tornato a rimpiangere Allegri. Se la Juventus non si qualifica in Champions, John Elkann li metterà i soldi poiché non sono i suoi.

Corsa scudetto? Il Napoli è pronto al grandissimo obiettivo. Guardiamo alla realtà, l’Inter ha più partite difficili rispetto al Napoli. Il Napoli ha più possibilità di vincere lo scudetto rispetto al resto del mondo. Bisogna sedersi sulla riva del fiume e sostenere Antonio Conte. Anche l’Atalanta è ancora in corsa nonostante abbia sei punti di distacco rispetto all’Inter. Il Napoli anche se ha dei problemi di formazione ha le sue chance da giocarsi. L’Inter alterna buone e pessime prestazioni. Se vogliamo vedere uno ad uno tutti i giocatori, a Napoli si dovrebbe festeggiare ed essere grati a De Laurentiis per i momenti che ha fatto vivere al popolo azzurro".