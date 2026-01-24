Lo juventino Zuliani punge: “Per noi vale 3 punti, per il Napoli l’onore come nel medioevo”

Perché Napoli e Juventus non possono vivere una partita normale? Inizia così un editoriale per Bianconeranews di Claudio Zuliani, giornalista di fede juventina, in vista del big match di domani dell’Allianz Stadium: “Non parlatemi del medioevo o di sviste arbitrali perché la storia dice che i danneggiati siamo noi. E allora perchè tutta questa ondata di odio nei confronti della Juventus. Probabilmente perché a furia di non vincere ce la si deve prendere con la più vincente di tutte le squadre d'Italia.

La recente puntata di MasterChef ha portato lo chef Cannavacciuolo, napoletano verace, a visitare il J-Museum tra coppe mostrate e battute non scontate assieme allo juventinissimo Chiellini. Si può vivere con ironia la partita senza essere attraversati dall'odio che ha portato al lancio di oggetti contro il pullman bianconero nella gara d'andata? Si dovrebbe, ma anni di insinuazioni, di sentimento popolare alimentato ad arte e di campagne mediatiche atte ad infangare il nome della JUVE, hanno portato ad una situazione ambientale irrimediabilmente compromessa. Ecco che allora per noi vale i 3 punti mentre per loro vale l'onore come nel medioevo”.