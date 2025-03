Lo Monaco avvisa il Napoli: “La gara con la Fiorentina è piena di insidie”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco: “Non penso che la Serie A sia il campionato più bello del mondo, ma è sicuramente il più difficile. Quando la difficoltà aumenta per ostruzionismi tattici, tutto va a discapito del gioco e dello spettacolo. Si punta sull’opportunismo, e sullo sfruttare l’occasione. Penso al PSG che ha perso contro il Liverpool tirando 26 volte in porta e prendendo solo un tiro. In Italia è difficile vedere questo: se una squadra domina alla fine vince.

Il Napoli? Penso sia più difficile la partita che verrà di quella contro l’Inter di sabato scorso. Con la capolista le motivazioni si caricano da sole. Il Napoli ha sfoderato una grande prestazione, e forse avrebbe meritato di vincere. La partita contro la Fiorentina è piena di insidie.

Napoli poco carico contro il Como? Ha giocato un grande primo tempo, poi incredibilmente ha mollato nella ripresa. È un errore che gli azzurri non devono più fare, a partire dalla sfida contro la Fiorentina. Non si può pagare dazio ancora una volta.

Raspadori-Lukaku contro la Fiorentina? Adesso il 3-5-2 è un modulo che sfrutta al meglio le risorse che ci sono. Oggi non ci sono gli uomini per fare il 4-3-3. Conte deve trovare soluzioni con i giocatori che ha a disposizione.

Mercato? I direttori sportivi non si fermano mai. Lavorano tutto l’anno. Di solito si utilizzano i mesi fino a marzo, poi si andava a raccogliere i giocatori individuati. Sono sicuro che anche Manna, si sta già adoperando. Ruoli? Il Napoli non ha sostituto Kvara e deve trovare un’alternativa valida. Sono anni, al di là di Rui e Olivera che hanno fatto bene, che il Napoli non ha un esterno mancino di spessore che possa giocare basso. E serve sicuramente un difensore centrale come primo ricambio”.