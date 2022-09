Lo scout Argurio: "Milan e Napoli fanno da esempio, ora in Italia il mercato si fa con lo scouting"

Christian Argurio, ex scout di Juventus e Udinese ed ex ds di Catania e Messina, ha parlato nel corso della diretta di TUTTOmercatoWEB.com

TuttoNapoli.net

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Christian Argurio, ex scout di Juventus e Udinese ed ex ds di Catania e Messina, ha parlato nel corso della diretta di TUTTOmercatoWEB.com su Twitch, affrontando vari temi, tra cui gli ultimi mercati: "Il calcio sta cambiando in tanti aspetti, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Noi ci siamo dentro, con questi cambiamenti ed evoluzioni dobbiamo abituarci. Il nostro calcio non è paragonabile ad altri campionati, in particolare alla Premier che ha introiti pazzeschi, e per questo i club devono fare mercati intelligenti. Mi fa piacere vedere che da un paio di stagioni ci sono club che fanno mercati strategici, rischiando un po' di più e pensando in prospettiva, anticipando club che non sarebbero paragonabili a quelli italiani. Quando si inserisce la Premier diventa difficile vincere una trattativa, così come qualche tedesca o spagnola. Anche le nostre big stanno facendo mercati intelligenti, che mi piacciono molto, con una base scouting. Vengo da quella cultura, mi affascina molto. Il Milan o il Napoli sono esempi facili, ma è evidente che molti club si stiano dirigendo su questo tipo di mercato, intelligente, affascinante".