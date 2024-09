Lo scozzese Jordan: "Voglio venire al Maradona per vedere McTominay e Gilmour"

vedi letture

Joe Jordan, ex giocatore del Milan e bandiera della Scozia, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “McTominay? Sono rimasto molto sorpreso dalla sua cessione, normale che le motivazioni legate ai problemi economici del club hanno spinto lo United a liberarsi dal giocatore, è un ragazzo eccezionale. Ha capacità d’inserimento, senso del gol e serve tanti assist. Quello che ha fatto per lo United lo farà da calciatore del Napoli. Ha capacità d’inserimento, senso del gol e serve tanti assist. Gilmour? E’ un giocatore differente rispetto a McTominay, non ha grande fisicità ma lega difesa e attacco ed il suo lavoro è molto importante per la squadra perché è bravissimo nella precisione dei passaggi. Inoltre riesce a dare equilibrio a tutta la manovra sia in fase di costruzione che in fase di non possesso.

Conte? Le sue esperienze sono molto importanti, oltre che in Premier League ha fatto molto bene anche con la Juventus e l’Inter. Tutti lavorano insieme, la squadra è unita e questo è il segreto del successo. Poi ha lacapacità di farsi comprare i giocatori che richiede e che sono utili al suo modo di intendere il calcio. Non so quanto gli sia servita l’esperienza in Premier per la sua crescita professionale ma i risultati ottenuti col Chelsea, ad esempio, testimoniano la bontà del suo lavoro.

Gattuso? Ho parlato con lui, quello che succede in campo rimane in campo, quando ci siamo rivisti ci siamo chiariti e abbiamo capito che il nostro modo di vivere il calcio era particolarmente simile e ci siamo scusati a vicenda. Siamo due ex del Milan e lui è un bravissimo ragazzo ed è stato un calciatore molto forte. Spero di tornare presto con la mia famiglia in Italia ed a Napoli. Voglio visitare sia la città che vedere una partita al Maradona. Credo che in quello stadio si respiri la vera atmosfera del calcio. Vorrei venire a maggior ragione ora che ci sono McTominay e Gilmour per vederli giocare e magari incontrarli, in modo da fargli un in bocca al lupo per questa loro nuova avventura”.