Lobotka a Dazn: "Ogni gara è importante! Siamo concentratissimi"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, a pochi minuti dalla partita contro il Como ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al microfono di DAZN: "E' una partita importante per noi. In questo momento lo sono tutte, dal momento che stiamo giocando in Serie A. Siamo concentratissimi su ogni partita, non solo su questa in particolare".