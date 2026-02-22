Ranieri: "Io CT? Immaginate ci fosse un Roma-Napoli dopo una pausa... Sarebbe il finimondo"
C’era stata la possibilità anche di allenare l’Italia per Claudio Ranieri. Una panchina che probabilmente gli avrebbe permesso di chiudere un cerchio e di consacrarlo nell’Olimpo dei più grandi allenatori italiani. Quando Luciano Spalletti si dimise dal ruolo di ct, uno dei primi nomi ad essere contattato fu proprio lui. Ma alla fine a prevalere fu l’impegno preso con la ‘sua’ Roma.
Oggi Ranieri si è raccontato ai microfoni del Messaggero, tornando anche su quella decisione lì: “È stato difficile nel senso che quale allenatore non vorrebbe allenare la Nazionale del proprio Paese? Ma, al tempo stesso, non è stato difficile perché sono sotto contratto con la Roma. Ci sarebbe stato un conflitto di interessi pazzesco. Un esempio: io sono il punto di riferimento dei Friedkin, c'è una partita della Nazionale, e la domenica dopo si gioca Roma-Napoli o Roma-Inter o Roma-Juve. E io non convoco nessun giocatore della Roma, oppure li convoco e non li faccio giocare, e mando in campo i giocatori dell'altra squadra. In Italia, cosa succederebbe? Un finimondo. Mi è sembrata la scelta più onesta”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
