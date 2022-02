Lobotka o Anguissa con l’Inter? Renica: “Farei giocare entrambi facendo fuori Politano”

Lobotka o Anguissa con l’Inter? E’ questa la domanda a cui ha risposto l’ex calciatore del Napoli Alessandro Renica nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8. Questa la risposta: “Per me ci potrebbero stare tutti e due. Tolgo Politano e provo a giocare con il trequartista come fatto dal Milan. Lobotka vertice basso con ai lati Anguissa e Fabian Ruiz, Zielinski trequartista e Insigne e Osimhen in avanti”.