Lobotka sulla Champions: "Quanto mi è mancata! Avremo quest'obiettivo"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, soffermandosi su diverse tematiche, a cominciare dal suo ruolo di leader: "Non sono il tipo che sente di dover mostrare di essere un leader. Penso sia importante che ogni giocatore che ha modo di scendere in campo mostri senso di responsabilità. Non mostro il carattere fuori dal campo o durante le conferenze stampa, non sono quel genere di calciatore. Preferisco mostrare la mia leadership in allenamento o durante le partite, dando sempre il 100%."

Si torna in Champions. Quanto ti è mancata? State lavorando per farvi trovare pronti contro i club più forti in circolazione? "Mi è mancata moltissimo. Ogni giocatore, ogni squadra, sogna la Champions League. Sono contento anche che avremo modo di giocare più partite rispetto a due anni fa con il nuovo format. È una competizione speciale e penso che ogni tifoso voglia vederci partecipare ogni stagione. Faremo del nostro meglio per andare il più lontano possibile."