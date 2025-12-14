Lodi: "Sarà una gara tirata dal punto di vista fisico, l'Udinese ha un vantaggio"

vedi letture

In vista della sfida delle 15 tra l’Udinese e il Napoli ha parlato al Messaggero Veneto l’ex centrocampista napoletano, che in carriera ha vestito la maglia dei friulani, Francesco Lodi. “Dopo la sconfitta subita col Genoa mi aspetto una reazione da parte dell’Udinese: ospita la capolista, le motivazioni non mancano”.

Che Napoli troverà contro l’Udinese?

“Dopo la sconfitta di Bologna, la sfuriata di mister Conte ha portato benefici. La gara contro il Benfica in Champions League non è da prendere in considerazione: sono scesi in campo i calciatori impegni pochi giorni prima. I tanti infortuni hanno inciso. I bianconeri si presenteranno alla gara più riposati, tenendo poi conto che fisicamente e atleticamente la squadra di Runjaic è ben messa in campo. Sarà un incontro tirato dal punto di vista fisico e qui può uscire qualcosa a favore dei padroni di casa”.

L’aspetto fisico peserà?

“Il Napoli ha avuto poco tempo per recuperare le energie. È un particolare su cui l’Udinese può fare affidamento per cercare di vincere la partita. È un vantaggio in più, ma non ci si può cullare su questo: i bianconeri hanno anche qualità. Penso a Zaniolo, che sta facendo bene. Mi ha colpito anche Atta che, tuttavia, è indisponibile. A ogni modo dalla squadra friulana mi aspetto una reazione dopo il rovescio incassato col Genoa”.