Lotito: "Gol Arnautovic? Quello che succede da anni sotto gli occhi di tutti"

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero riguardo la sfida che i biancocelesti hanno perso in Coppa Italia contro l'Inter.

"Non commento, ma quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno fa finta di non vederlo. Zampolli (uomo del business italiano di Trump, ndr) al mio fianco? È un mio amico. Io ne ho tanti, anche se mi attribuiscono solo nemici per andarmi contro".

"Nessuno difende più la Lazio", è il tam tam su forum e radio. Ma da Formello il ritornello societario è sempre lo stesso: "Quando abbiamo alzato la voce, è andata peggio. Trovano sempre una giustificazione a tutto".