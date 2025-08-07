Podcast Lotta scudetto, Bazzani: “Testa a testa Napoli-Inter, ma ci sono incognite sui nerazzurri”

A TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è intervenuto l'ex attaccante e commentatore tv Fabio Bazzani.

Milan, Vlahovic o Hojlund?

"Tutte e due hanno le caratteristiche giuste, hanno la profondità, la verticalità, hanno la gamba per fare il lavoro che fa la squadra di Allegri. Oggi vedo molto difficile l'operazione Vlahovic, anche se ci proverà il Milan, ma per i suoi costi è difficile. Ne conosce pregi e difetti Allegri, è vero, ma l'altro è più giovane, è diverso, ma il serbo rimane l'obiettivo".

Cosa è successo a Torino a Vlahovic?

"L'attaccante è un ruolo particolare, vive dei gol. Pesa il suo costo di trasferimento. Lo status che ha raggiunto alla Juve, per tutto quanto, lo ha fatto sentire più pesante e lo ha pagato. Lo vedi che non è tranquillo, non ha giocato con la stessa spensieratezza di Firenze. Se ritrovi il gusto e la confidenza del gol però ci vuole poco per ripartire. L'attaccante vive molto di aspetti umorali, non solo tecnici".

Chi preferisce?

"Tra i due prendo ancora Vlahovic, per la cattiveria e la continuità che avrebbe in area, ma deve ritrovarsi".

Inter-Napoli ancora lotta scudetto. Con Lookman chance in più per i nerazzurri?

"Le variabili ci sono. Le scorie della Champions persa, i problemi del Mondiale per Club. Vedremo che impatto avrà Chivu. La squadra qualitativamente è forte, se aggiungi Lookman trovi imprevidibilità, che è mancata lo scorso anno. Il Napoli ha aumentato il livello tecnico e la consapevolezza. Sarà un testa a testa. L'Inter deve trovare entusiasmo subito, perché se inciampa potrebbe farsi infastidire da certe scorie dello scorso anno".

Quale l'attacco migliore per l'Inter?

"Se prendi Lookman, devi necessariamente far coesistere Lautaro, Lookman e Thuram, chiedendo più sacrifici ai centrocampisti. L'Inter ha sempre fatto bene giocando di manovra ma aveva pochi giocatori da uno contro uno. Mettere nel traffico Calhanoglu perderebbe di efficacia".

Come valuta il Como?

"Le potenzialità della proprietà le conosciamo, poi sappiamo chi è Fabregas, che punta su giovani ma di personalità, ma anche esperti come Morata. Dobbiamo tenerlo in considerazione per l'Europa".