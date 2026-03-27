Lotta Scudetto, Di Gennaro: "Inter in fase di crisi, Napoli in piena corsa!"

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"La percentuale della vittoria dello scudetto dell’Inter si aggira intorno al 60% e al 80%, ma adesso i nerazzurri non possono più fare passi falsi".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex centrocampista della Nazionale e allenatore Antonio Di Gennaro: "Esclusione nel 1986? A dir la verità, me l’aspettavo! Già da un po’ di giorni la stampa stava spingendo per un cambio all’interno della rosa. Inoltre, la Francia era fortissima in quel periodo e Michel Platini era un giocatore incredibile, intelligente e difficile da marcare a uomo.

Nel primo tempo l’Italia è apparsa poco serena, lenta e poco fluida nelle manovre offensive, poi nel secondo tempo è entrato Pio Esposito e le cose sono cambiate. Retegui è apparso impacciato e poco determinante. Uno come Pio Esposito spero possa giocare pure la finale: lo ritengo uno dei giocatori più forti che abbiamo in Italia. È un 2005 che ha acquisito la giusta forza, fame e capacità di giocare con la squadra. Locatelli è l’unico regista che abbiamo in rosa, dato che Fagioli non è stato convocato. Non capisco tutti i commenti negativi contro questo ragazzo solo perché ha passato un momento negativo. Fagioli è uno dei giocatori più forti che abbiamo in Italia ed è il miglior regista italiano. Se uno sta bene fisicamente, può giocare ovunque. Non mi piace che si manchi di rispetto ad un giocatore così.

Contro la Bosnia servirà qualche accorgimento all’interno della formazione titolare. Io impiegherai da subito Palestra sulla fascia destra, dato che il modulo con cui i bosniaci scenderanno in campo è il 4-4-2. Palestra può essere più decisivo di Politano sulla fascia destra. Insieme a Dimarco sulla fascia sinistra possono essere i veri esterni che mettono in difficoltà la difesa della Bosnia. Tre Mondiali senza partecipare per l’Italia sarebbe una debacle per tutto il movimento calcistico italiano. La Svizzera è il nostro punto dolente ed ha contribuito all'uscita contro la Macedonia del Nord, dato che ai gironi abbiamo fatto contro di loro errori importanti. Adesso dobbiamo solo arrivare ai Mondiali. Io direi di pensare a martedì, dopo di che avremo due mesi per pensare al passaggio del turno ai mondiali.

Corsa scudetto riaperta? La percentuale della vittoria dello scudetto dell’Inter si aggira intorno al 60% e al 80%, ma adesso i nerazzurri non possono più fare passi falsi. Il Napoli è in piena corsa e sta recuperando i suoi giocatori migliori. Anche il Milan può insidiare la corsa scudetto. L’Inter è attualmente in una fase di crisi, dopo la sosta vedremo come starà la squadra poiché tutti potrebbe aver trovato giovamento dalla sosta. Il discorso scudetto è riaperto in maniera importante. Attenzione allo scontro diretto tra Napoli e Milan dopo la sosta!".