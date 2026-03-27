Caso Lukaku, De Paola: "Distrazione ma non inciderà, c'è un patto nello spogliatoio"

vedi letture

"Lukaku ha un problema fisico, vuole andare al Mondiale, è entrato in conflitto col Napoli, dove gli viene preferito Hojlund".

Il direttore Paolo De Paola ha parlato dei temi del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Italia, come l'ha vista contro l'Irlanda del Nord?

"Calano gli avversari nella ripresa, noi abbiamo meno paura. Vedo ancora in questa Nazionale uomini che non saltano l'avversario. C'è solo Politano. Mi sono piaciuti Pisilli e Palesta, perché hanno provato qualcosa in questo senso. A noi serve più qualità tecnica".

Cosa aggiunge?

"Abbiamo una carenza di personalità. Sono giocatori che anche in riferimento allo status che hanno ti aspetti più carisma, coraggio, invece è emersa la paura. C'è mancato maledettamente un Totti, uno di qualità tra centrocampo e attacco. Speriamo possano dare qualità i giovani 'incoscienti', che hanno più voglia di farsi vedere. Abbiamo dei giocatori che possono inserirsi ma manca il 10, che ti fa un passaggio illuminante".

Retegui o Pio Esposito contro la Bosnia? Cosa cambiare?

"Mi attendo un cambiamento, Gattuso le indicazioni le ha avute dal centrocampo e dall'attacco, e anche dalla tattica. La difesa a tre la capisco poco. Siamo diventati bravissimi con la difesa a quattro nella nostra storia, che ti sistema molte cose e ti copre da molti rischi. Ok avere la superiorità in mezzo, ma non è solo massa, altrimenti è fine a se stessa".

Kean può diventare centrale per l'Italia?

"La coppia Kean-Pio Esposito è bellissima. Kean lo vedo molto concentrato, ha avuto solo un'incertezza ieri, per il resto lo vedo attento, ci prova, anche senza velleità. E questo atteggiamento è molto meglio rispetto al passato. Era sulla strada di Leao e Balotelli ma ha preso tutt'altra strada. Nel tempo ha preso la scorza dell'attaccante vero. Mi sta piacendo moltissimo".

Fiorentina, De Gea ha parlato di cambiamenti portati da Vanoli. Cosa può regalare questo finale di stagione?

"L'aver dato la fascia a De Gea ha tolto un po' di provincialismo a questa squadra. E poi il Crystal Palace sarà una sfida importante. Potrebbe dare quella spinta d'orgoglio che non sarebbe male in una stagione così".

Come legge il caso Lukaku?

"Vedo una grande fiducia attorno a Conte, il patto nello spogliatoio si basa solo sul vincerle tutte. So per certo che l'input è di vincerle tutte e poi si guarderà cosa hanno fatto gli altri. Lukaku è una distrazione ma non può impattare su questo ambiente. Lukaku ha un problema fisico, vuole andare al Mondiale, è entrato in conflitto col Napoli, dove gli viene preferito Hojlund".