Carmando ricorda Savoldi: “Un grande uomo! A Bologna è come Maradona"

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Carmando ha raccontato di aver appreso la notizia della scomparsa di Savoldi da Claudio Pellegrini, rimanendo profondamente colpito.

La scomparsa dell'ex bomber del Napoli Beppe Savoldi ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio italiano. Su Radio Kiss Kiss Napoli, lo storico massaggiatore azzurro Salvatore Carmando ha condiviso ricordi e aneddoti legati a "Mister Due Miliardi", sottolineando l’impatto che Savoldi ha avuto non solo come calciatore, ma anche come uomo, definendolo “una persona meravigliosa” e “un grande uomo”.

Carmando ha raccontato di aver appreso la notizia della scomparsa di Savoldi da Claudio Pellegrini, rimanendo profondamente colpito. Ha sottolineato come Savoldi fosse stato centrale nello spogliatoio del Napoli, mantenendo sempre un clima positivo e costruttivo. Carmando ha anche evidenziato il legame speciale che Savoldi aveva con le città in cui aveva giocato, in particolare Bologna e Napoli. “A Bologna è come Maradona per Napoli”

Nel corso di 'Radio Goal', Carmando ha raccontato alcuni aneddoti personali legati a Savoldi. Ha ricordato come la maglia numero 9 appartenesse proprio a lui e di conservarla ancora gelosamente. Ha anche parlato delle vacanze che Savoldi trascorreva a Baia Domizia insieme a Moreno Ferrario, sottolineando il lato umano e semplice del campione. Ha poi menzionato le risate e i momenti di gioia vissuti nello spogliatoio con Savoldi, Capone e altri compagni, definendo quell’epoca “qualcosa di straordinario”. Ha ribadito più volte quanto Savoldi fosse stato importante non solo come calciatore, ma anche come persona, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque lo abbia conosciuto.