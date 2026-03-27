Meluso: "Nazionale preoccupata, Politano e Kean unici a prendere l'iniziativa"

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"Di fronte non avevamo una grande Nazionale, ma tutti giovani che vengono da settori giovanili di grande livello".

Mauro Meluso, ex direttore sportivo tra le altre di Lecce, Spezia, Napoli e Perugia, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com: "Nel primo tempo ho visto una Nazionale preoccupata, con poche azioni veloci e poca fluidità di manovra. Era anche normale, la posta in palio è altissima. La preoccupazione ha preso il sopravvento, gli unici che hanno preso iniziativa sono stati Politano e Kean. Poi, una volta tolte le pressioni, la squadra ha giocato molto meglio: era più sciolta e veloce nel fraseggio. Di fronte non avevamo una grande Nazionale, ma tutti giovani che vengono da settori giovanili di grande livello".

Martedì c'è un'altra partita da giocare. Con che spirito?

"Ho avuto buone sensazioni. Gattuso è riuscito a dare una forte identità di gruppo alla squadra. Abbiamo avuto qualche problema in avanti, penso a Retegui che sembra indietro rispetto agli altri. Le nostre Nazionali ci hanno abituato ad attaccanti di un certo livello come Vieri, Vialli, Paolo Rossi, Altobelli, Totti, Baggio, Inzaghi, Del Piero e così via. Oggi abbiamo calciatori di forza ma non proprio di grande talento. E in prospettiva futura bisogna lavorare su questo".

Lotta salvezza in Serie A: come la vede?

"È avvincente. Per alcune squadre il loro Scudetto è la salvezza, ne so qualcosa per i miei trascorsi. Ci sono tante squadre in lotta, tra cui la Fiorentina che però è prevedibile si tiri fuori: ha una rosa di livello e gli investimenti fatti sono stati corposi. I viola si salveranno, ma dal Cagliari in giù serve attenzione".