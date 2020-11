Lozano ammette: "Mi piacerebbe giocare nel Barcellona, ma in Italia sto bene"

Hirving Lozano, esterno d'attacco del Napoli, nel corso della sua intervista ai microfoni di Tv Azteca Sports ha parlato anche del suo futuro: "Il calcio in Italia mi piace, nel futuro possono accadere tante cose. Ci sono tanti club in cui mi piacerebbe giocare, come il Barcellona Ora la cosa migliore è avere un club in cui riuscire ad inserirsi nel migliore dei modi".