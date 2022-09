Lozano, l’ex intermediario: “Ultimo anno a Napoli? Per me sì, sogna top club in Liga o Premier”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell'affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell'affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli: “Ultimo anno di Lozano al Napoli? Per me sì, anche se dovesse fare bene. Lozano ha un pallino: giocare in un grande club spagnolo o in Premier League. A giugno avrà un solo anno di contratto, la sua agenzia è molto forte in Inghilterra: se facciamo 1+1... È molto probabile che possa andar via, anche se sta molto bene qui a Napoli. Da addetto ai lavori, leggo così questa situazione. Per il Napoli può essere anche un bene dal punto di vista economico".