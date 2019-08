Lozano-Napoli, il compagno di squadra Gakpo non vede l'ora: "Avrei più possibilità di giocare"

Non solo i tifosi napoletani. Tra chi non vede l'ora dell'addio di Hirving Lozano dal PSV c'è anche il compagno di squadra Cody Gakpo, classe '99 titolare nell'ultima sfida proprio al posto del messicano: "Lozano via? Siginificherebbe avere più minuti. Avrei più possibilità. Spetta al PSV adattarsi alla partenza di Lozano, vedremo cosa accadrà, io sto cercando solo di migliorare per giocare di più. Cambia molto tra giocare titolare e subentrare, sono cose molto diverse, ci sto lavorando e credo possa far bene".