Lucca a Sky: "Felicissimo del gol e dei tre punti. Ecco cosa mi ha chiesto Conte..."

Lucca a Sky: "Felicissimo del gol e dei tre punti. Ecco cosa mi ha chiesto Conte..."TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:07Le Interviste
di Davide Baratto

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria nel match contro il Pisa, decisa proprio da un suo gol: "Sono contentissimo del gol ma soprattutto dei tre punti. Dobbiamo continuare così, siamo forti e dobbiamo portare a casa più punti possibili. Il mister mi ha chiesto di lavorare e di mettermi a disposizione: quando mi chiamerà in casa, farò il massimo. Il campionato è appena iniziato, dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili: abbiamo riscattato una sconfitta subita in 10 contro 11".