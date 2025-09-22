Lucca a Sky: "Felicissimo del gol e dei tre punti. Ecco cosa mi ha chiesto Conte..."

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria nel match contro il Pisa, decisa proprio da un suo gol: "Sono contentissimo del gol ma soprattutto dei tre punti. Dobbiamo continuare così, siamo forti e dobbiamo portare a casa più punti possibili. Il mister mi ha chiesto di lavorare e di mettermi a disposizione: quando mi chiamerà in casa, farò il massimo. Il campionato è appena iniziato, dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili: abbiamo riscattato una sconfitta subita in 10 contro 11".