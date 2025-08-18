Lukaku, il suo fisioterapista belga: “Tornerà al top! Ha mentalità, fisserà un rientro irrealizzabile!”

Il fisioterapista sportivo Lieven Maesschalck, che lavora da anni a contatto con Romelu Lukaku e lo ha già seguito in altri percorsi di riabilitazione presso il suo centro 'Move to Cure' ad Anversa, ha rilasciato un'intervista a HLN in cui ha parlato del nuovo infortunio di Big Rom: "Romelu conosce bene il nostro centro da tanto tempo. Abbiamo iniziato a lavorare con lui quando aveva solo 16 o 17 anni. Romelu è un grande atleta, che chiede molto al proprio corpo per via del suo stile di gioco fisico. Non sorprende quindi che capiti. Attenzione: lavora duramente sulla prevenzione per evitare questi infortuni, ma non sempre è possibile. Ci sono fattori che non puoi controllare".

Come reagirà Lukaku a questa nuova battuta d’arresto? “Sarà molto deluso, perché è dipendente dal calcio. Ma conoscendo ‘Rom’, con la sua mentalità, farà di tutto per tornare presto. Dovremo proteggerlo da sé stesso, perché tende a porsi obiettivi che non sono realistici. È il suo carattere. Vuole spingersi oltre, ma bisogna rispettare i tempi della natura”.

Il fatto che Lukaku possa lavorare alla riabilitazione in un ambiente a lui familiare è un vantaggio: “Quando c’è fiducia, tutto procede in modo più fluido e semplice. Ma bisogna anche restare obiettivi e porsi traguardi realistici. Non si può scambiare la speranza per la realtà: le cose non funzionano così. Prima discuteremo con il Napoli per mettere a punto un piano. Abbiamo un ottimo rapporto con lo staff medico, conosco bene quelle persone anche dal periodo in cui Dries (Mertens, ndr) giocava lì”.

Ricomincerete a lavorare insieme sul percorso di recupero, anche questa volta con un esito positivo? “Tornerà sicuramente al suo vecchio livello, non ci saranno problemi. Ne sono al cento per cento sicuro".