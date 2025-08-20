Lukaku ko, Carnevale scommette su Lucca: “Fortissimo, adesso è il suo momento”

vedi letture

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e ora dirigente dell'Udinese parla così alla Gazzetta dello Sport del grave infortunio di Lukaku e di come il Napoli dovrà sostituirlo: "Prima cosa: va affrontata l’amarezza del momento. Vale per Lukaku e per il club. Poi si passa alla parte operativa. Non è cinismo. Conte perde non solo i gol di un centravanti che, pur nelle difficoltà della sua prima stagione, ha saputo essere decisivo per vincere il titolo. I quattordici gol e gli assist hanno avuto un peso, ma poi ciò che ha inciso è stata la sua personalità. Quando si parla di leader del Napoli si pensa a Lukaku".

Come si recupera?

"Con la volontà, che a un uomo di quella portata non manca mai. Ed evitando di forzare i tempi, ma questo non è neppure il caso che lo dica: lo sa bene lo staff medico di una società così importante e lo sa bene Romelu".

Come si sostituisce Big Rom?

"Non è semplice trovare uno che gli somigli, al di là del prezzo. Ma io conosco benissimo Lorenzo Lucca, qua all’Udinese ha dimostrato di essere forte, ma forte sul serio. Quando abbiamo deciso di acquistarlo, non ci siamo lanciati in una scommessa. Lo volevamo anni fa, quando era al Palermo, poi al mercato non sempre succedono le cose che desideri. È arrivato con qualche stagione di ritardo, ma siamo felici di aver contribuito alla sua escalation".