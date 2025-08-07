Lukaku: "Napoli? La gente aveva dubbi su di me, ma ero convinto di una cosa"

Tanti i temi trattati da Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

Quanto c’è di suo nell’arrivo di De Bruyne? "Pochissimo. Giusto due chiamate, molto semplici. Gli ho spiegato cosa significa giocare qui, che siamo una squadra che vuole migliorare e confermarsi per l’anno prossimo. Sarà una grande sfida ma a lui piacciono le sfide.

Napoli rivincita? La gente aveva dei dubbi su di me, ma ero convinto che avremmo fatto qualcosa di speciale. È stato speciale il percorso. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo. Le ultime tre settimane sono state super stressanti, con emozioni positive e negative che si mischiavano, su e giù come sulle montagne russe. Per questo è stato più bello".