Maccarone: "Insigne dà sempre il 110%, il Napoli farebbe fatica senza di lui"

Massimo Maccarone, ex attaccante, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne fa bene da tanti anni e ha la maglia cucita al petto. Gioca per la sua città e vi è molto legato, ad ogni partita dà il 110%, dà più del massimo. A volte ti dispiace quando le cose non vanno per il verso giusto. Il Napoli farebbe fatica senza di lui, un giocatore importante che può dare tanto".