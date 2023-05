Maddaloni consiglia: “L’eventuale sostituto di Kim potrebbe essere Lucumì del Bologna”

Massimiliano Maddaloni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli nel corso de “La Città del Pallone”

TuttoNapoli.net

Massimiliano Maddaloni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli nel corso de “La Città del Pallone”: “Kim è ricercato da tanti top club, non solo il Manchester United. In giro non è facile trovare giocatori con le sue caratteristiche: ha dei numeri importantissimi, ad ora è il calciatore che ha vinto più duelli aerei in Serie A. Kim è differente da Koulibaly, gioca bene di reparto e non spezza la linea difensiva, questo fa la differenza.

Credo sia più completo del difensore del Chelsea. Scalvini? Diverso dal coreano, il sostituto potrebbe essere Lucumì del Bologna. Giuntoli ha fatto benissimo, è ricercato da tutti perchè ha vinto abbassando i costi”.