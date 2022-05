Maddaloni su Ancelotti: “I numeri parlano chiaro, in Italia siamo esageratamente disfattisti"

“In un calcio sempre più tattico, nel quale sembrano scendere in campo gli allenatori, ha sempre fatto il contrario".

TuttoNapoli.net

L'allenatore Massimiliano Maddaloni ha parlato in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, iniziando dal grande rendimento di Ancelotti in Champions: “Parto dal passato, dall’ultima esperienza in Italia. Per molti era stato un disastro e l’avevano etichettato come un bollito. Oggi siamo qua a osannarlo, i numeri parlano chiaro. In Italia siamo esageratamente disfattisti, a volte”.

Mai sopra le righe.

“In un calcio sempre più tattico, nel quale sembrano scendere in campo gli allenatori, ha sempre fatto il contrario. Gli attestati di stima dei suoi giocatori spiegano tutto, il rapporto è la base per vincere".