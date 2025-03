Magoni avvisa il Napoli: “Il Venezia non stenderà il tappeto rosso! Sullo Scudetto...”

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Novellino? Dopo tanti anni volevo chiedere al mio mister come abbia fatto a farmi giocare così tanto in carriera (ride ndr.). Novellino è stato un grande artefice del 4-4-2, poi è un grande insegnante di calcio. Nell’anno che vincemmo il campionato mi faceva giocare sempre, era impazzito nonostante facessi danni (ride ndr.).

Venezia-Napoli? Il Napoli sta facendo un percorso eccezionale e può portare a casa i tre punti. Il Venezia però non stenderà il tappeto rosso, il Napoli dovrà fare la partita giusta per vincere.

Atalanta? Quando era dietro di 5 o 6 punti dissi che sarebbe stata in corsa per lo scudetto e lo sta dimostrando. Ha schiantato la Juve, è una squadra pericolosa, non ha nulla da perdere, è la terza incomoda e fino all’ultima gara sarà in corsa. A Torino ha fatto un goal con Kolasinac che è arrivato sul fondo, questo fa capire quanta spinta ci sia e quanti giocatori si portino in area avversaria. Alla lunga questo modo di giocare porta risultati.

Atalanta-Inter? La squadra di Gasperini ci arriva in un ottimo momento e con tantissime certezze”.