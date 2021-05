Magoni: "La Juventus mi ha deluso. Il Napoli finirà terzo"

Oscar Magoni, ex giocatore, tra le altre, di Atalanta e Napoli, parla, intervistato dall'"Eco di Bergamo", della Juventus e della lotta per un posto in Champions League nella prossima stagione: "La Juventus mi ha deluso, troppo Ronaldo dipendente. Chi va in Champions? Atalanta seconda e lo dico col cuore, Napoli terzo. Chi vince tra Juventus e Milan si assicura una fetta di Champions tra le due".