Maietta: "Rrahmani era sottovalutato, ora è fantastico. La sua assenza si sentirà"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Maietta, ex calciatore, tra le tante, di Bologna ed Empoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Maietta, ex calciatore, tra le tante, di Bologna, Verona ed Empoli.

L'infortunio di Anguissa sarà una perdita rilevante per il Napoli? "Sarà un'assenza piuttosto gravosa, anche se i tempi di recupero non sono molto lunghi. Il Napoli è comuque una squadra completa, Spalletti potrà contare su tante alternative e potrà fare a meno di Franck. Attualmente il camerunense può recuperare in modo tranquillo".

Pensieri sui risultati delle squadre italiane in Europa? "Escludendo la Juve e il futuro incerto in Champions per le difficoltà vissute, il Milan tenterà di qualificarsi agli ottavi sino alla fine e per ambire a traguardi importanti in Europa. Mi sono piaciute tante anche Inter e Napoli, in particolare i nerazzurri hanno offerto una grande prestazione al Camp Nou. Per quanto concerne la Fiorentina e le romane, mi auguro che queste squadre possano procedere il loro percorso europeo".

Peserà l'assenza di Rrahmani in casa Napoli? Sarà complicato per Kim cambiare ruolo difensivo? "Spostare un centrale di sinistra a destra è sempre complicato, ma il coreano ha avuto un impatto straordinario al Napoli ed in Serie A. Spalletti può collocarlo in qualsiasi zona della difesa, compone una coppia fenomenale con Rrahmani. Il kosovaro ha avuto la consapevolezza di lottare per un qualcosa di importante con la maglia azzurra, questo fattore ha determinato la sua crescita. Amir era sottovaluto, invece aveva un potenziale fantastico".

Cosa manca alla Roma per dare continuità ai risultati? "Lo scenario odierno è simile a quello dell'anno scorso. È una squadra a cui manca anche Dybala attualmente, fondamentale per offrire tanta fantasia in mezzo al campo. Deve dare continuità ai risultati, ma la vera Roma emergerà nella seconda fase della stagione. Sarà rilevante anche El Shaarawy, il quale potrebbe rivelarsi un'arma in più per i giallorossi".