Maifredi a sorpresa: "Guardiola allenerà la Juventus"

vedi letture

Pep Guardiola torna a essere accostato alla panchina della Juventus. Il suo nome circolava già prima dell'arrivo di Sarri. Ora ne parla Gigi Maifredi, che 35 anni fa arrivò alla Juve, un po’ come Motta, dopo Zoff per poi non ottenere i successi sperati. In un'intervista al quotidiano Libero dice: "Penso che la Juventus punterà su un super top: penso di non sbagliare a dire Guardiola, il migliore di tutti. Un uomo di calcio che qui a Brescia abbiamo conosciuto bene". Maifredi parla anche di Giuntoli: "Thiago Motta? La società non lo ha certo aiutato. Giuntoli? Soprattutto. Arrivato da Napoli, non aveva già aiutato Allegri lo scorso anno, anzi. Giuntoli ha dimostrato di non essere il diesse giusto per risollevare le sorti di una situazione che è via via peggiorata".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).