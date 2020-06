Maifredi: "Il Napoli non meritava la finale, domani Juventus sarà favorita"

Gigi Maifredi, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live alla vigilia della finale di Coppa Italia: "Sono arrivate in finale le squadre che meritavano di meno. Il Napoli non può limitarsi solo a difendere e poi a ripartire, vediamo cosa accadrà, vincerà chi sbaglierà meno. Pronostici? Dico Juventus 55% e Napoli 45%. Ma solo perché c'è Ronaldo, altrimenti sarebbe un match alla pari. Ma Ronaldo attaccante, comunque, è un regalo agli avversari, lui non ama giocare in quel ruolo, è letale quando parte dall'esterno".