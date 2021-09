Maifredi sta con Szczesny: "Non si discute. Ha bisogno di affetto e comprensione"

Luigi Maifredi, ex tecnico bianconero, parla a TuttoJuve.com della situazione portieri in casa Juventus e della nuova sconfitta raccolta in campionato, stavolta a Napoli: "Non farei allarmismi, mancava mezza squadra! In più c'è da dire una cosa. Per me Allegri deve lavorare sotto l'aspetto mentale: ultimamente la Juve sembra farsi gol da sola. Per il resto mi sembra che una quadra ci sia. Ma Napoli, proprio per le tante assenze, non fa testo".

Capitolo Szczęsny: qualche partita in panchina potrebbe tutelarlo psicologicamente?

"Assolutamente no: ha bisogno di affetto e comprensione. Il titolare è Szczęsny, come ha detto anche Allegri. E' un periodo difficile per lui, ma due partite non possono cancellare tutto quello che ha fatto di buono in carriera".