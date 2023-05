Malesani esalta Italiano: "Fiorentina unica squadra che mi diverte col Napoli"

Alberto Malesani ha parlato a Radio FirenzeViola dei traguardi raggiunti dalla Fiorentina in questo finale di stagione

Alberto Malesani ha parlato a Radio FirenzeViola dei traguardi raggiunti dalla Fiorentina in questo finale di stagione: "La società ha lavorato bene in questi anni e anche l'allenatore Vincenzo Italiano che, secondo me, sta facendo grandi cose sotto tutti i punti di vista. Ha saputo anche gestire bene le critiche e, da aziendalista, è riuscito a fare a meno di assenze importanti come Vlahovic quando è stato ceduto a risistemare la squadra. I risultati si vedono.

Una delle poche squadre che ho visto in questi anni è stata la Fiorentina di Italiano al Bentegodi, anche perché mi diverte. E' la squadra che gioca meglio insieme al Napoli. La Viola rispecchia il carattere del suo mister, Italiano era un leader già in campo, non voleva mai perdere".