Malfitano: "Campionato 'salvato' dal Napoli? Conte ha ragione, ma voglio ricordargli una cosa"

vedi letture

“L’Empoli è stato un avversario non irresistibile ma i tre punti sono fondamentali: occorreva vincere e il Napoli l'ha fatto in maniera tonda. La discussione sulla prestazione può essere successiva alla valutazione dell'importanza dei tre punti. Sono convinto - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - che il Napoli arriverà fino in fondo, continuo ad essere ottimista sulle chances di vittoria del titolo.

Se l'Inter dovesse passare il turno, potrebbe trovare il Barcellona, dispendio di energie psicofisiche importanti: riusciranno a tenere tutta questa tensione fino in fondo? Spalletti non ha avuto avversari in quel campionato, a dicembre il campionato era quasi vinto. Quest'anno sono Inter e Napoli a non avere avversari perché tutte le altre non sono mai entrate in corsa.

Conte ha fatto un ottimo lavoro, ma la corsa è a due anche per mancanza di avversari all'altezza. Se Conte non vincesse il campionato assolutamente non si tratterebbe di un suo fallimento, sostengo da sempre che i suoi meriti siano enormi in tutta la stagione e se non riuscisse a vincerlo, sarebbe lui il primo a 'soffrirne'. Se dovesse vincerlo, non sarebbe per demerito dell'Inter, anzi: non è semplice vincere le ultime sei partite, si tratta di partite difficili, con squadre che lottano per non retrocedere e ci aspettano battaglie vere come contro il Parma e il Lecce, non scherziamo. Se il Napoli dovesse vincerle tutte e sei e dovesse farlo anche l'Inter vorrà dire che l'Inter sarà stata più brava. Non sarebbe un fallimento ma Conte ha l'obbligo di lottare fino in fondo, perché è il primo a voler vincere e a rimanere deluso qualora non ci riuscisse. Conte ha ragione quando dice che ha 'salvato' un campionato guidato dall'Inter, ma vorrei ricordargli che il Napoli non è certo una squadretta o una squadraccia, quindi non parlerei di miracoli. Quali saranno le finaliste di Champions di quest’anno? Io dico che la finale sarà Inter-PSG”.