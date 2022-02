Malfitano contro Spalletti: "Ha esposto il Napoli alla figuraccia e Insigne ai fischi!"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Spalletti stavolta è stato presuntuoso, esponendo il centrocampo a una figura barbina. Hai avuto il tempo per aggiustarla, soprattutto dopo il gol di Insigne. Perché partire dal basso contro l'aggressione del Barcellona? Palla lunga e pedalare, viva il vecchio detto in certi casi. Non ho mai avuto l'impressione di poter puntare dritto su questo Napoli perché ne tira fuori qualcuna ogni volta che c'è da fare il salto di qualità. Insigne? Spalletti può dire quello che vuole, ma sono i fatti che parlano: tira fuori Insigne perché non lo vede bene, non per farlo riposare