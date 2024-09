Malfitano: “Il Napoli ha buttato 2 punti a Torino, doveva battere la Juve!”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di “Fuorigioco”

Raspadori e Simeone sono destinati alla panchina e il loro compito sarà quello di subentrare nel corso delle partite. Anche dal punto di vista tattico, se Conte riuscirà a trovare un'identità alla squadra con il 4-2-3-1, ci sono giocatori già adatti a questo sistema di gioco. Poi voglio aprire e chiudere una parentesi: per me a Torino sono stati due punti buttati e non uno guadagnato. Contro quella Juve devi vincerla la partita, non ti puoi preoccupare di perderla".