Malfitano lancia il Napoli: "E' strutturato per andare molto avanti anche in Champions"

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Napoli paga lo scotto di disputare competizioni importanti, ma questo vale anche per le altre. Non capisco perché si debbano fare vittimismi: un anno fa, anche l'Inter non si è allenata, praticamente giocava sempre perché aveva tante competizioni da affrontare. L’anno scorso, il Napoli ha fatto solo il campionato, eppure da febbraio ha avuto una decina di infortuni...

De Bruyne non ha preso bene il cambio? Sono cose di spogliatoio che poi scemano. Non drammatizziamo, ho visto anzi Conte molto sereno in conferenza stampa, per nulla teso. Buon segno in vista di domani. Il Napoli da quindici anni è strutturato sul 4-3-3; sono del parere che si debba tornare a quello schema. A Milano le sostituzioni sono arrivate in ritardo. Quella partita, se l'avessimo pareggiata, sarebbe stato il risultato più giusto; ma osando di più, avresti anche potuto vincerla. Proprio dai due esterni è arrivata la spinta più sostanziosa, con un Neres mai così deciso: si allargava, dribblava e concludeva. Quelle azioni sono fondamentali.

Non è facile restare distaccati e non pensare alla Champions, perché la gara con lo Sporting è molto delicata: se non batti neanche i portoghesi, allora avrai delle complicazioni. Farò incavolare un po' di gente, ma dico che il Napoli è strutturato per guardare molto avanti anche in Champions; per questo, domani devi vincere. Il Napoli ha il dovere di giocare meglio: deve essere categorico”.