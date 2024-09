Malfitano: "McTominay non ha già cambiato la squadra, solo a Napoli si dicono queste cose!"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "McTominay ha stupito ma se viene paragonato a Tardelli e Gerrard per me è sbagliato, sono stupidate e del resto noi napoletani non conosciamo vie di mezzo: dire che abbia già cambiato il Napoli non ha senso. Solo a Napoli o Roma succedono queste cose... Ha fatto una buona gara, ma è finita lì. Non lo carichiamo troppo. Noi siamo abituati o a distruggere o a caricare, e così non va bene. Scherzando, dicevo l'altro ieri ad un dirigente: 'Vedrai che il Napoli, tra un mese, sarà primo con 4-5 punti di vantaggio sulle altre', e devo ammettere che non sono stato smentito da questo personaggio, come me convinto che il Napoli svetterà in testa alla classifica nelle prossime settimane. Occorre, però, equilibrio.

Per quanto riguarda Mario Rui, si potrebbe anche pensare di reintegrarlo, secondo me, perché è un giocatore di fascia e può sempre servirti, in una squadra che spinge tanto sugli esterni. Abbiamo sempre discusso della sua poca attitudine offensiva, ma uno come lui potrebbe sempre servire e tornare utile, anche se va ricordato che il Napoli non avrà grandi impegni, dovendo disputare soltanto il campionato di Serie A e la Coppa Italia, in questa stagione”.