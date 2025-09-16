Malfitano: "Mi dicevano 'ma chi è questo?' e rispondevo calma! Avete visto Hojlund?"

Nel corso di Radio Marte è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano parlando in particolare di Rasmus Hojlund, reduce da un esordio da favola a Firenze: "Per me dopo Careca c’è Higuain nella classifica degli attaccanti più forti della storia del Napoli. Poi ci sono Giordano, Cavani, Mertens e tanti altri. Per ora Hojlund sta dietro, deve ancora dimostrare ma a me piace. La gente, quando il danese è arrivato a Napoli, mi diceva: ‘Ma chi è questo, chi hanno preso?’. Io rispondevo: ‘Calma, non affrettate i giudizi. E' un signor attaccante, vedrete che farà molto bene’.

E in effetti ha giocato alla grande alla prima. Bisogna aspettare, ma in prospettiva può arrivare sicuramente ai livelli di Cavani e Higuain. Hojlund ha dalla sua l'esperienza all'Atalanta, oltre ai gol in Champions con lo United. Lucca, invece, cos'ha nel suo curriculum? In Serie A, un anno con l'Udinese. Dinanzi a questi numeri, è chiaro che Hojlund vada in campo e sia anche più spregiudicato. Lucca sente il peso psicologico del passaggio da Udine alla Champions: non è facile".