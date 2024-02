Malfitano: "Osimhen serve, ma se è quello della Coppa d'Africa sarà deleterio"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Osimhen ha dato poco al Napoli in questa stagione. Negli ultimi 2-3 mesi tra infortuni, Coppa d’Africa e squalifiche si è visto pochissimo. Adesso questo giocatore serve al Napoli, ma serve l’Osimhen che abbiamo conosciuto l’anno scorso. Se viene il calciatore che abbiamo visto in Coppa d’Africa sarà deleterio anziché un vantaggio per il Napoli”.