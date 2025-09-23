Malfitano punge Conte: “Inopportune le sue parole sul mercato"

vedi letture

“Non condivido le dichiarazioni di Conte sul mercato, perché dopo una vittoria non le trovo molto opportune". Queste le parole di Mimmo Malfitano ai microfoni di Radio Marte: "Ovviamente capisco il senso delle sue parole, ha tirato fuori queste considerazioni perché arrivano i 'missili' dalla critica del nord, come li chiama lui, perché il Napoli darà ancora fastidio a tutti. Il Napoli è una squadra forte, la squadra da battere, e Conte vuole parare tutto ciò che viene da fuori e gli va contro. Caro Conte, per soddisfare anche le richieste dei nostri tifosi che vogliono chiarezza, venga in conferenza stampa a spiegare perché abbia voluto Noa Lang e non lo fa giocare.

Voleva soprattutto Ndoye, ok, ma se non può arrivare lui si prende qualcun altro a te gradito. Quando è stato comprato Lang, sembrava che avessimo preso chissà chi, eppure resta sempre in panchina. Godiamoci questi 12 punti ed il primato, caro Conte. Il resto sono tutte chiacchiere, e le porta via il vento. La squadra del Napoli è strutturata ed è strutturata anche bene. Ieri abbiamo visto Gilmour, che fa parte del Napoli da una stagione e fu pagato 20 milioni. Elmas è stato a lungo del Napoli e conosce l'ambiente. Lucca ha segnato, è arrivato da Udine e ora si trova in una grande. De Bruyne non possiamo dire che senta il peso dello scudetto che porta sulla maglia, sennò mi viene da ridere. Conte potrebbe evitare di fare delle dichiarazioni del genere, che non fanno bene neanche allo spogliatoio, limitandosi a godersi il primo posto in classifica”