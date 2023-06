Malfitano: "Se ADL non libera Giuntoli per la Juve è solo per uno sfizio personale"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se il presidente non libera Giuntoli è solo ed esclusivamente per uno sfizio suo. A che serve avere in casa un dirigente di cui non ti fidi più perché non vuole più lavorare al tuo progetto? Terresti un dirigente in casa senza farlo lavorare e pagandolo profumatamente. La cosa intelligente da fare è salutarlo, fargli rinunciare economicamente a quello che deve rinuinciare e via. Sarebbe un modo più razionale di gestire questa vicenda".