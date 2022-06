Malfitano spegne i rumors su Dybala: "Non rientra nel budget del Napoli"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono un fan di Dybala, amo i giocatori di qualità. Dybala ha talento e quando hai talento puoi stare dove vuoi, non guasta mai, per questo al Napoli lo vedrei bene ovviamente. A livello economico però non rientra nel budget del Napoli, ovviamente come ingaggio, specie se è stata avviata questa politica di abbattimento dei costi. E' improbabile che De Laurentiis possa ingaggiarlo".