Malfitano: "Vergognoso! Figuraccia di Conte, non della squadra! Neanche l'Inter fa 11 cambi!"

Nel corso di Fuorigioco su Tele A, dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Lazio, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano: "E' un atto di presunzione quello di Conte, snobbando la Coppa Italia in quel modo. Ha sempre detto che l'Inter ha più di due squadre eppure l'Inter non metterà in campo 11 giocatori nuovi. E' una delle poche volte che capitano 11 cambi! Io non ricordo altre occasioni! E' vergognoso, una mancanza di rispetto verso la Coppa Italia, un trofeo che è stato inseguito spesso negli anni di De Laurentiis. Conte viene pagato 6mln più bonus per vincere, non per farsi umiliare. La figuraccia è tutta di Conte, i giocatori hanno fatto ciò che era nelle loro possibilità, non avendo mai giocato insieme. In una stagione senza Europa, la Coppa Italia doveva essere il primo obiettivo ed ora per piacere non mi fate sentire del quarto posto ed il ritorno in Champions. Io, farmi prendere per i fondelli da questi personaggi, non lo consento!

Positivo? E cosa, niente, prestazioni scialbe, fino al gol di Simeone non aveva mai superato la trequarti della Lazio, giocatori sconosciuti tra loro. Cos'ha voluto dimostrare, che non ha alternative? Queste cose si discutono con la società, non umiliando i giocatori perché così li ha umiliati. Deve chiedere scusa altrimenti è un presuntuoso. Lui sta giocando solo il campionato e fai 11 cambi in Coppa Italia? Sembra che abbia 3 impegni e le altre nessuno! Il Milan ha messo tanti titolari e giocava col Sassuolo! Lui non ha impegni, solo questo... e già 16 di livello sarebbero giusti per giocarti il campionato. Invece già adesso parla dell'anno prossimo e della rosa, è chiaro che bisogna intervenire e si interverrà, ma perché dirlo adesso dove non c'entra? Bisogna dirlo: chi fa la Champions in Coppa Italia ha messo 6-7 titolari! Senza Lobotka pure i titolari hanno fatto fatica in campionato, si è vinto ma magari in maniera risicata, 4-5 titolari hai il dovere di farli giocare, poi in base a come si mette fai subentrare altri! Non esiste ciò che ha fatto!".